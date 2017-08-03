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На Среднем Урале за школьными поварами устроят слежкуСегодня в 16:34

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Через видеокамеры.

Установка видеокамер на пищеблоках свердловских школ и детских садов поможет избежать вспышек острой кишечной инфекции и пищевых отравлений. С соответствующим предложением к руководству образовательных учреждений обратились санитарные врачи.

"Это будет дополнительно дисциплинировать сотрудников, которые отвечают за здоровье и жизнь сотен детей в садиках и школах", - уверен заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских.

В январе - июле 2017 года уровень заболеваемости только норовирусной инфекцией вырос на треть по сравнению со средними многолетними значениями. В целом в регионе зарегистрировано 22 700 случаев острых кишечных инфекций, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 8% выше средних многолетних значений, передает "Уралинформбюро".

Чтобы избежать вспышек ОКИ в начале учебного года, предложено провести внеплановые обследования сотрудников школ и детских садов на рота- и норовирусы в августе - начале сентября.

Только в Екатеринбурге за два сентябрьских дня в 2016 году ОКИ подхватили 68 учеников "Новой школы" и 57 детей из школы №87.

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