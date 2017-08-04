На 200 рублей.

С 1 сентября 2017 года в Челябинске на 200 рублей поднимут плату за посещение детсадов. Месячная стоимость за пребывание в ДОУ в течение полудня составит 1 100 рублей, в течение полного дня - 1 900 рублей.

Подорожание связано с ростом цен на продукты питания, рассказала местным СМИ заместитель председателя городского комитета по делам образования Юлия Гафурова. Плата за детсады в Челябинске не повышалась с 2015 года и остается самой низкой на Урале.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении образования Екатеринбурга, в уральской столице поднимать стоимость посещения ДОУ не планируется. Она установлена на уровне 2 800 рублей. "Тарифная комиссия прошла в начале лета. Никаких изменений по стоимости не будет", - добавили в управлении образования.