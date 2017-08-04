В Баварских Альпах нашли золото нацистов03 августа в 17:59
- Текст
На 800 миллионов евро.
Историк-любитель из Германии вычислил примерное место, где было спрятано золото Третьего рейха. Примерная стоимость клада, зарытого в Баварских Альпах в 1945 году, может составлять порядка 800 миллионов евро, передает "Уралинформбюро".
Однако свои права на "золотоносный" участок неподалеку от австро-немецкой границы уже заявил местный землевладелец, пишет Sun.
По словам 76-летнего историка, у него есть карта с точным местоположением сокровищ начальника Главного управления имперской безопасности СС Эрнста Кальтенбруннера.
Пенсионер рассчитывает, что ему выплатят 3% от стоимости находки, но адвокаты уверяют, что клад отойдет государству.
В 1945 году поезд с нацистским золотом из Будапешта сделал остановку в лесу под Верфеном. Затем сокровища на машинах вывезли в тайное место и закопали на глубине 4 метров.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
03 августа в 19:52
Пермяк заказал убийство сестры за 7 миллионов рублей
Его арестовали.03 августа в 19:44
Суд отправил Цыбко в колонию на 9 лет
За взяточничество.03 августа в 19:34
В Крым пришла аномальная жара
Она продлится несколько дней.03 августа в 19:26
Сургутяне спасли вышедшего на козырек подъезда ребенка
Его передали в окно.03 августа в 19:02
В Екатеринбурге на Объездной перевернулась иномарка
Водитель не пострадал.03 августа в 18:50
В Челябинске поднимают плату за детсады
На 200 рублей.03 августа в 18:39
ЕВРАЗ-НТМК получит налоговые льготы
За приоритетный инвестпроект.03 августа в 18:38
Екатеринбуржец умер во время игры в боулинг
В "Луне".03 августа в 18:38
Трамвай из Академического "столкнулся" со Злоказовым
Его маршрут под вопросом.03 августа в 18:26
Бухгалтер похитила у тюменского "Велоцентра" 68 миллионов
Обанкротив предприятие.03 августа в 18:15
В Челябинске закрывают старую свалку
Не открыв новую.03 августа в 18:02
Югорчанин едва не запинал до смерти мужчину около ТЦ
Его остановили полицейские.03 августа в 17:59
В Баварских Альпах нашли золото нацистов
На 800 миллионов евро.03 августа в 17:48
Куйвашев собрал доверенных лиц
Себя он доверил врачам и промышленникам.03 августа в 17:26
В Перми передано в суд дело о жестоком убийстве школьницы
Материалов набрали на 4 тома.
Ещё в сюжете «Занимательная история»
Главные новости
- 03 августа в 19:44Суд отправил Цыбко в колонию на 9 лет
- 03 августа в 18:38Екатеринбуржец умер во время игры в боулинг
- 03 августа в 18:38Трамвай из Академического "столкнулся" со Злоказовым
- 03 августа в 17:48Куйвашев собрал доверенных лиц
- 03 августа в 16:37Трамваи по Татищева в Екатеринбурге запустят осенью
Аналитика
Куйвашев собрал доверенных лиц
Себя он доверил врачам и промышленникам.
Югорские "Недра" кормят Украину
Расследование "Уралинформбюро".
Как потратить 2 миллиарда Путина?
Знают НКО.