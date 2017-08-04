На 800 миллионов евро.

Историк-любитель из Германии вычислил примерное место, где было спрятано золото Третьего рейха. Примерная стоимость клада, зарытого в Баварских Альпах в 1945 году, может составлять порядка 800 миллионов евро, передает "Уралинформбюро".

Однако свои права на "золотоносный" участок неподалеку от австро-немецкой границы уже заявил местный землевладелец, пишет Sun.

По словам 76-летнего историка, у него есть карта с точным местоположением сокровищ начальника Главного управления имперской безопасности СС Эрнста Кальтенбруннера.

Пенсионер рассчитывает, что ему выплатят 3% от стоимости находки, но адвокаты уверяют, что клад отойдет государству.

В 1945 году поезд с нацистским золотом из Будапешта сделал остановку в лесу под Верфеном. Затем сокровища на машинах вывезли в тайное место и закопали на глубине 4 метров.