×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Баварских Альпах нашли золото нацистов03 августа в 17:59

  • Текст

На 800 миллионов евро.

Историк-любитель из Германии вычислил примерное место, где было спрятано золото Третьего рейха. Примерная стоимость клада, зарытого в Баварских Альпах в 1945 году, может составлять порядка 800 миллионов евро, передает "Уралинформбюро".

Однако свои права на "золотоносный" участок неподалеку от австро-немецкой границы уже заявил местный землевладелец, пишет Sun.

По словам 76-летнего историка, у него есть карта с точным местоположением сокровищ начальника Главного управления имперской безопасности СС Эрнста Кальтенбруннера.

Пенсионер рассчитывает, что ему выплатят 3% от стоимости находки, но адвокаты уверяют, что клад отойдет государству.

В 1945 году поезд с нацистским золотом из Будапешта сделал остановку в лесу под Верфеном. Затем сокровища на машинах вывезли в тайное место и закопали на глубине 4 метров.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Занимательная история»

Главные новости

Аналитика

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Знают НКО.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×