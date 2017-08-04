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В Крым пришла аномальная жара03 августа в 19:34

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Она продлится несколько дней.

С 4 августа 2017 года в Крыму ожидается аномально жаркая погода, которая сохранится до середины следующей недели.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов. По прогнозам синоптиков, столбик термометра будет показывать плюс 33-36 градусов.

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