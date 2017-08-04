Наяву - облачно и дождливо.

Грядущие выходные не побалуют жителей Среднего Урала солнышком. 4-6 августа на всей территории региона будет облачно и дождливо. Воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, по ночам - до плюс 15, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге днем в пятницу пройдет дождь и прогремит гроза, однако столбики термометров доберутся до отметки в 24 градуса выше нуля. В субботу существенных осадков не ожидается, а воскресенье зарядит дождь и похолодает до плюс 20.