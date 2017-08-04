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Набор космонавтов продлили до конца летаСегодня в 10:19

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Нужно больше инженеров.

Мечтающие стать космонавтами получили еще один шанс воплотить свои чаяния в жизнь. Роскосмос продлил набор космонавтов до 31 августа 2017 года. Изначально планировалось, что стартовавшая 14 марта кампания завершится в середине июля.

Однако, рассмотрев поданные заявки, специалисты Роскосмоса решили, что для реализации амбициозных задач и освоения новой ракетно-космической техники необходимо большее количество молодых людей, которые обладают инженерными, техническими и естественнонаучными компетенциями, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина".

Те, кто подал заявки в "первую волну", уже начали проходить комплекс медицинских и психологических тестирований. Затем их ждет проверка знаний и физической подготовки.

Центр подготовки космонавтов ищет 6-8 человек, которые станут первыми пилотами нового отечественного космического корабля "Федерация", а также участниками программы Международной космической станции. Они же будут первыми россиянами, которые полетят к Луне.

В кандидаты зачисляют граждан РФ моложе 35 лет с высшим образованием по инженерным, научным или летным специальностям и опытом работы. Также они должны иметь отличное здоровье, способности к изучению космической и компьютерной техникой и владеть английским языком.

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