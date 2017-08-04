В ближайшие 6 лет.

Екатеринбургская епархия РПЦ не планирует выселять образовательные учреждения из зданий колледжей на проспекте Ленина и улице Декабристов. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе епархии.

Речь идет о трех колледжах Екатеринбурга: мужском хоровом, экономико-технологическом и монтажном. По данным епархии, все эти здания до Октябрьской революции были объектами религиозного назначения. Теперь РПЦ намерена их вернуть себе, согласно ФЗ-327 от 30 ноября 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

"Здания, в которых сейчас размещаются учебные заведения, не приспособлены под образовательные нужды, ведь изначально они планировались как церковные, — пояснили в пресс-службе епархии. — Поэтому колледжи, наверняка, во многом сами заинтересованы в том, чтобы получить полностью обустроенное здание, в соответствии с новыми стандартами построенное и предназначенное для комфортного обучения студентов".

При этом представители епархии дали понять, что до момента получения колледжами новых зданий никто их выселять не будет. "Более того, если объекты будут переданы епархии ранее, то епархия не будет возражать против размещения в здании этих образовательных организаций на территории указанных объектов до момента возведения ими новых зданий", — подчеркнули они.

Согласно закону, если здание, на которое претендует церковь, не используется — оно передается в течение 2-3 месяцев с момента поступления заявления. Если же это здание используется, объект передается церкви не сразу, а в течение 6 лет или в срок, установленный решением суда.

За это время власти обязаны предусмотреть в бюджете денежные средства для строительства новых корпусов, предназначенных для осуществления той или иной (например, образовательной) деятельности. Эти здания должны быть построены в соответствии с современными стандартами и, по возможности, в том же районе.

Следует напомнить, что на днях Екатеринбургская епархия направила в Арбитражный суд Свердловской области иск против МУГИСО, которое ранее отказало церкви в передаче этих зданий. В случае, если иск будет удовлетворен, в помещениях по Декабристов 58 и 83 и по адресу проспект Ленина, 13 будут размещены социальные структуры Екатеринбургской епархии, в том числе образовательные организации: Екатеринбургская семинария и Миссионерск­ий институт. Разумеется, после того как нынешним арендаторам зданий найдут другие площади.

Епархия обосновывает свои претензии тем, что до 1917 года все три помещения так или иначе выполняли религиозные функции. Например, на Ленина, 13 располагался домовой храм Алексеевского реального училища, который был подотчетен церкви и содержался на ее средства. А по Декабристов 58 и 83 размещались помещения Екатеринбургского епархиального женского училища, которое находилось в ведении Святейшего синода под управлением местного преосвященного владыки.

Впрочем, новость о возможном переезде с насиженного места руководство самих колледжей воспринимает без особого энтузиазма. Руководство мужского хорового колледжа по-прежнему отказывается от комментариев. "Технари" же оказались более откровенными. По словам заместителя директора Екатеринбургского монтажного колледжа по АХЧ Эдуарда Кульментьева, это учебное заведение оснащено сложным техническим оборудованием, перевезти которое куда-то в другое место будет непросто.

"У нас тут и крупногабаритные станки, и мастерские, и лаборатории, и даже учебные краны. Чтобы их демонтировать, придется разбирать стены и здание, которое к тому же является памятником истории. Не думаю, что Управление по охране и использованию объектов культурного наследия с этим так просто согласится. Но против закона не пойдешь. Мы надеемся только на защиту Минобразования и МУГИСО", - заявил Кульментьев в беседе с "Уралинформбюро".

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