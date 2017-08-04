×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинский богатырь руками посадил аэростат в ЕкатеринбургеСегодня в 11:28

  • Текст

Это его дебют в столице Урала.

Рано утром 4 августа 2017 года в Екатеринбурге южноуральский богатырь Эльбрус Нигматуллин установил новый мировой рекорд в дисциплине стронгмен arm over arm (тяга за канат руками на себя).

Самый сильный человек России голыми руками за 2 минуты 35 секунд притянул к себе за канат огромный воздушный шар, находившийся на высоте 50 метров. Объем оболочки аэростата составлял 2,5 тысячи кубометров, а подъемная сила - 350 килограммов, передает "Уралинформбюро".

Действо происходило на стадионе "Локомотив" и фиксировалось для Книги рекордов России.

Изначально посадка воздушного шара "в ручном режиме" была запланирована на 28 июля. Но стронгмен решил отложить мероприятие из-за усилившегося ветра. "Даже незначительный ветер создает значительную нагрузку, что делает невозможным выполнение этого силового трюка. Погода не хочет подстраиваться под мои планы, буду тогда сам под нее подстраиваться", - отметил он на своей странице в соцсетях.

Стоит отметить, что до этого Эльбрус Нигматуллин в Челябинске раскручивал колесо обозрения, взваливал на плечи живого верблюда, передвигал деревянный коттедж и бегал 100-метровку с пианино на спине. В Керчи он в паре с крымским силачом тянул паром весом 1,8 тысячи тонн.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Знают НКО.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×