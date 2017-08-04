Это его дебют в столице Урала.

Рано утром 4 августа 2017 года в Екатеринбурге южноуральский богатырь Эльбрус Нигматуллин установил новый мировой рекорд в дисциплине стронгмен arm over arm (тяга за канат руками на себя).

Самый сильный человек России голыми руками за 2 минуты 35 секунд притянул к себе за канат огромный воздушный шар, находившийся на высоте 50 метров. Объем оболочки аэростата составлял 2,5 тысячи кубометров, а подъемная сила - 350 килограммов, передает "Уралинформбюро".

Действо происходило на стадионе "Локомотив" и фиксировалось для Книги рекордов России.

Изначально посадка воздушного шара "в ручном режиме" была запланирована на 28 июля. Но стронгмен решил отложить мероприятие из-за усилившегося ветра. "Даже незначительный ветер создает значительную нагрузку, что делает невозможным выполнение этого силового трюка. Погода не хочет подстраиваться под мои планы, буду тогда сам под нее подстраиваться", - отметил он на своей странице в соцсетях.

Стоит отметить, что до этого Эльбрус Нигматуллин в Челябинске раскручивал колесо обозрения, взваливал на плечи живого верблюда, передвигал деревянный коттедж и бегал 100-метровку с пианино на спине. В Керчи он в паре с крымским силачом тянул паром весом 1,8 тысячи тонн.