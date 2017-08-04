Екатеринбуржцам разрешат расплачиваться в метро банковской картойСегодня в 12:27
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Осенью.
На станциях екатеринбургского метрополитена устанавливают терминалы для оплаты проезда банковской картой. Это делается в рамках подготовки к ЧМ-2018, чтобы не создавать очередей в период мундиаля.
Один аппарат уже смонтировали на "Площади 1905 года". Правда, пока он не работает. Как рассказал "Уралинформбюро" генеральный директор компании "И-Сеть" Павел Ведерников, на остальных станциях устройства поставят к осени. Их запустят в четвертом квартале 2017 года.
По какому именно тарифу будут ездить пассажиры за безналичный расчет Ведерников сказать затруднился. Он предположил, что поездка будет стоить 28 рублей.
Что касается повременных тарифов, предполагающих пересадку на транспорте, то пассажиры метрополитена до конца 2017 года могут на них не рассчитывать.
Стоит отметить, что к эксперименту с повременными тарифами пока подключились только трамваи и троллейбусы. В автобусах их планируется внедрить 15 августа, в коммерческих маршрутках - в сентябре.
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