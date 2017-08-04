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Во вспышке менингита в челябинском лагере виновно руководствоСегодня в 13:39

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Прокуратура закончила проверку.

Отдыхавшие в лагере "Олимпиец" под Челябинском заболели менингитом из-за нарушений санитарных норм и несоблюдения правил личной гигиены. Виновной в этом признали замдиректора лагеря. Ее привлекли к административной ответственности в виде штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Изначально вирус был занесен извне. С 3 по 11 июля 2017 из лагеря в больницу было госпитализировано 9 детей, у 4 из них подтвержден диагноз "серозный менингит". К настоящему времени они выписаны из больницы.

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