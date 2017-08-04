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ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:55

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По версии "Уралинформбюро".

1. Взрывы в Абхазии

2 августа на складе боеприпасов в абхазском селе Приморское (Гудаутский район) прогремела серия взрывов. В результате ЧП пострадали 60 человек, в том числе 35 граждан РФ. Две петербурженки погибли.

2. Ударно отметил

В День ВДВ в Москве в прямом эфире был избит корреспондент НТВ Никита Развозжаев. Во время включения из Парка Горького, где гуляли десантники, в кадр влез пьяный мужчина. После нескольких несвязных слов, сдобренных нецензурной бранью, он пообещал захватить Украину и "отоварил" журналиста, попросившего не мешать работать.

3. Сам тушил, сам снимал

В Сети набирает популярность ролик, показывающий работу начальника караула на пожаре от первого лица. "Снимал и монтировал сам", - отмечает его автор. В две с небольшим минуты ему удалось "впихнуть" тушение деревянного дома и надворных построек.

4. Когда море пришло к тебе

Челябинцы настолько суровы, что устраивают заплывы прямо на автопарковках. Благо погода и работа ливневок к этому располагают.

Когда после сильного ливня "море" разлилось на стоянке по улице Доватора, молодой человек начал плавать в нем на спине. Позже он сменил стиль на кроль.

5. Колючие, но родные

Чужих детей не бывает. Эту истину наглядно доказала черная кошка Муся, став приемной матерью для восьми ежат. Их родительница умерла, когда малыши были еще слепыми.

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