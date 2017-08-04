Сотрудники Антипинского НПЗ очистили реку Тура от мусораСегодня в 14:08
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В рамках акции "Вода России-2017".
Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие Группы компаний "Новый Поток", принял участие во всероссийской экологической акции "Вода России-2017". Мероприятие было разработано Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Акция входит в Федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах".
В течение 4 месяцев сотрудники НПЗ проводили очистку водоохранной зоны и прибрежной полосы река Тура. Было собрано почти 2 тонны мусора - на 100 килограмм больше, чем в прошлом году. В основном, это пластиковые и стеклянные бутылки, консервные банки, полиэтиленовые пакеты, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
Следует отметить, что река Тура является не только одной из природных достопримечательностей Тюмени, но и основным источником питьевой воды в городе.
Экологическая политика и защита окружающей среды являются одними из приоритетов в деятельности Антипинского НПЗ. Завод не только принимает участие во всероссийских и региональных акциях, но и организует собственные мероприятия. Так, в 2017 году состоялись субботники по уборке мусора на прилегающей к заводу территории и участке Старотобольского тракта. Совместно с Общественной палатой Тюменской области было проведено озеленение микрорайона Антипино.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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