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Екатеринбуржцев в Турции подкосил вирус КоксакиСегодня в 16:04

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В основном страдают дети.

Екатеринбуржцам, поехавшим на турецкие курорты, подпортил отдых вирус Коксаки. Он бушует в Сиде и Белеке.

Как пишут на городских форумах путешественники, в основном от инфекции страдают маленькие дети. Они покрываются сыпью, а также мучаются от рвоты и поноса.

Екатеринбуржцы привезли вирус на родину - он уже гуляет по детсадам. "У нас вся группа в садике переболела, тоже кто-то привёз. Мой в это время в садик не ходил, но тоже сейчас весь в пузырях. Тоже где-то цепанули. Так что гарантии нет ни здесь, ни там", - делятся родители на форумах.

В пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора "Уралинформбюро" не смогли уточнить точное количество заболевших. "У нас ведется общая статистика по кишечным инфекциям, независимо от того, каким вирусом они вызываются. Незначительный объем заболеваемости сейчас действительно отмечается, но он сезонный", - добавили в пресс-службе ведомства.

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