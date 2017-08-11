По версии "Уралинформбюро".

1. Прогулка на высоте 37 этажа

Екатеринбургский канатоходец Максим Кагин покорил очередную высоту. 9 августа 2017 года он прогулялся между двумя 126-метровыми небоскребами "Чемпион-парка". Экстремал прошел по тросу несколько раз, в том числе и с закрытыми глазами.

"Эти высотки напоминают мне здания из фильма "Прогулка", где Филипп Пети совершил свой переход по канату", - поделился молодой человек.

2. Не щадя живота своего

Водитель-дальнобойщик стал героем в глазах многих автолюбителей.

6 августа на трассе М5 "Урал" недалеко от Юрюзани у фуры отказали тормоза. Чтобы избежать человеческих жертв на загруженной дороге, шофер на высокой скорости вывел большегруз на правую обочину. Через несколько секунд машина ударилась об ограждение и съехала в кювет, где опрокинулась на крышу.

Зрители ролика неоднократно высказали свое уважение дальнобойщику.

3. В поисках Северной Кореи

Большая часть жителей США не знают, где находится Северная Корея. К такому выводу пришли авторы шоу Джимми Киммела после опроса, устроенного на улицах Лос-Анджелеса.

Журналисты выясняли у прохожих, нужно ли рассмотреть возможность военного удара по КНДР, а затем просили показать эту страну на карте мира. Необходимость удара по Северной Корее поддержали многие, а вот найти ее удалось единицам. КНДР "прописывали" в Европу, Северную Америку, Среднюю Азию и даже Австралию.

4. Воркауту все возрасты покорны

В Астане вслед за внуками воркаутом увлеклись и пенсионерки. Две женщины почтенного возраста попали в объектив во время активных занятий на уличных тренажерах. Пользователей Сети восхитили физическая форма и энтузиазм спортсменок.

5. Пятнистое семейство

В зоопарке Праги многодетная семья гепардов отдыхает на солнышке. Три сына и две дочки родились у шестилетней Саванны в середине мая. Уже через две недели малыши предстанут перед публикой, а пока они как домашние котята резвятся в компании мамы.