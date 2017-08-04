На борту.

Низкобюджетный авиаперевозчик "Победа" увеличил штрафы за курение на борту в сотни раз. Это вызвано участившимся случаями подобных нарушений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Теперь в случае обнаружения курильщика самолет берет курс на ближайший по маршруту следования аэропорт и совершает там вынужденную посадку. Нарушителя, которого на время полета не изолируют от других пассажиров, передают сотрудникам полиции.

При этом нетерпеливому курильщику придется возместить все понесенные "Победой" из-за вынужденной посадки расходы: на топливо, обслуживание рейса, рабочее время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса и прочее.

Например, недавний "перекур" рейса Махачкала - Санкт-Петербург с дополнительной посадкой в Москве обошелся в 191 тысячу рублей. Эту штрафную сумму предъявят к оплате виновнику.