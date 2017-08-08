На берегу Верх-Исетского пруда вырастет школа07 августа в 09:44
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Или детский сад.
В Екатеринбурге на южном берегу Верх-Исетского пруда будет построена школа на 600 мест в окружении жилого высотного комплекса. Концепцию застройки, разработанную архитектурным бюро InForm, на этой неделе рассмотрит градсовет, сообщает "Уралинформбюро".
Вариант №1: детский сад в тени жилых высоток. Фото: екатеринбург.рф.
Разработчики решили предложить экспертам сразу два варианта застройки территории, ограниченной берегом пруда и улицами Татищева - Плотников - Каменщиков - Фролова. Первый предполагает возведение жилых домов от 6 до 30 этажей общей площадью 94,2 тысячи квадратных метров. Во втором варианте жилая застройка сокращена до 78,3 тысячи "квадратов".
Вариант №2: жилья меньше, зато школа в центре. Фото: екатеринбург.рф.
Строить жилье планируется вокруг социального учреждения. В первом случае это детский сад на 120 мест, во втором - школа на 600 мест с большим стадионом, ДОУ тоже предусмотрены, но ближе к улице Плотников.
Следует отметить, что концепция выносится на суд архитектурной общественности не в первый раз. В мае 2017 года ее презентовал на заседании градсовета архитектор Тимур Абдуллаев. В тот раз разработка по заказу компании "Астра" была раскритикована и отправлена на доработку. Градсовету не понравилась идея сделать архитектурной доминантой будущего микрорайона 30-этажный небоскреб, которые авторы предлагали возвести рядом с пирсом парусной флотилии "Каравелла".
Кроме того, членов градсовета смутили паркинги, размещенные проектировщиками в самом конце улицы Татищева. В нынешней версии открытые парковки планируется распределить по всей территории жилого комплекса (в том числе и вдоль Татищева), а закрытые разместить во дворах жилых домов. Территория за пирсом в новой концепции освобождена от высотных построек: там предполагается поставить трехэтажную пирамиду, назначение которой в эскизе не уточняется.
Южный берег ВИЗ-пруда, как известно, изначально планировали сделать одной из площадок для ЭКСПО-2020. Затем горадминистрация решила разместить там рекреационный центр международного и регионального значения. Однако в мае 2017 года стало известно, что областной Минстрой разрешил мэрии планировку и межевание этой территории под площадку для проведения ЭКСПО-2025. Правда, речь идет о другом участке берега: между Большим Конным и Малым Конным полуостровами.
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