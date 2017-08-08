В Екатеринбурге лжегазовик ограбил ветерана войны07 августа в 10:14
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Украв 47 тысяч рублей.
В Екатеринбурге неизвестный под видом работника газовой службы ограбил 93-летнюю участницу Великой Отечественной войны. Он предложил ей некое оборудование для газовой плиты. Когда женщина стала расплачиваться, продавец-газовик выхватил из ее кошелька деньги. В результате хозяйка квартиры недосчиталась 47 тысяч рублей.
Участница Великой Отечественной войны написала заявление в полицию. По записи с камер видеонаблюдения она опознала злоумышленника.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Личность вероятного подозреваемого устанавливается. Проверяется информация о причастности к преступлению опознанного пожилой женщиной гражданина.
Следует отметить, что в уральской столице активизировались лжегазовики. С помощью разных ухищрений они проникают в квартиры потребителей под видом сотрудников газовой службы, навязывая им ненужные услуги по завышенным ценам. Часто у них имеется спецодежда, похожая на фирменную форму работников АО "Екатеринбурггаз".
В компании напоминают, что сотрудники АО "Екатеринбурггаз" никогда не навязывают установку шлангов, замену кранов опуска, установку газовых счетчиков. Они только проверяют газовое оборудование. Если потребителю необходимо заменить газовые приборы, соответствующая запись заносится в абонентскую книжку, после чего абонент сам обращается в районную газовую службу.
Кроме того, о своих визитах газовики предупреждают заранее. График проверок, обязательно согласованный с обслуживающими дома организациями, публикуется на сайте ekgas.ru. Плановое техобслуживание в многоквартирных домах с газовыми плитами проводится, как правило, не чаще 1 раза в 3 года.
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