Свою вину коммунальщики не признали.

Екатеринбургская управляющая компания "Маяковский парк" заплатит 1 миллион рублей за дырявую трубу с горячей водой. Коммунальщикам не удалось обжаловать решение Октябрьского райсуда в высшей инстанции.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского областного суда, в июне 2016 года в одной из обслуживаемых "Маяковским парком" квартир прорвало стояк - горячая вода испортила ламинат, натяжной потолок, межкомнатные двери, теплый пол и мебель. Из-за влажности в помещении распространилась опасная черная плесень. Владелец жилья направил управляющей компании претензию с просьбой возместить нанесенный ущерб. Получив отказ, мужчина обратился с иском в Октябрьский районный суд.

Изначально в прорыве коммунальщики обвинили собственника жилья, но доказать это не смогли. В итоге суд взыскал с УК в счет возмещения ущерба истцу 640 200 рублей, штраф – 325 100 рублей, компенсацию морального вреда – 10 000 рублей и судебные расходы – 26 048 рублей. "Маяковский парк" с таким вердиктом не согласился и подал апелляцию в Свердловский областной суд.