×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Забота" Фонда "Металлург" потянула на 197 миллионов рублей07 августа в 14:38

  • Текст

Наиболее крупный взнос сделал ММК.

За январь-июнь 2017 года Фонд "Металлург" потратил на реализацию программы "Забота" 197,1 миллиона рублей. Крупнейшим его благотворителем является ПАО "ММК".

"Забота" охватывает более 30 000 пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных категорий граждан. Это бывшие работники промышленных предприятий, учреждений бюджетной сферы города и близлежащих сельских районов, сообщили "Уралинформбюро" в управление информации и общественных связей ПАО "ММК",

В рамках программы более 14 000 неработающих пенсионеров ММК, других промышленных предприятий и учреждений ежемесячно дополнительно к государственной пенсии получают материальную помощь. Кроме того, соцподдержка охватывает 3 000 пенсионеров бюджетной сферы Магнитогорска. Для представителей старшего поколения организован отдых в курортных зонах Урала, Башкирии и Северного Кавказа.

Важное место в благотворительной программе "Забота" занимает проведение мероприятий, посвященных Новому году, Международному женскому дню, Дню Победы и другим праздникам. К 9 мая участники и ветераны Великой Отечественной войны получили материальную помощь, около 900 тружеников тыла - продуктовые наборы.

Ежемесячно для пенсионеров проводятся литературно-музыкальные гостиные, творческие встречи. 216 человек бесплатно побывали на спектаклях драмтеатра "Женитьба Фигаро", "Сирена и Виктория". Еще 100 человек получили билеты на оперу "Кармен".

Социальную поддержку получают и более 450 человек, получивших инвалидность вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×