Наиболее крупный взнос сделал ММК.

За январь-июнь 2017 года Фонд "Металлург" потратил на реализацию программы "Забота" 197,1 миллиона рублей. Крупнейшим его благотворителем является ПАО "ММК".

"Забота" охватывает более 30 000 пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных категорий граждан. Это бывшие работники промышленных предприятий, учреждений бюджетной сферы города и близлежащих сельских районов, сообщили "Уралинформбюро" в управление информации и общественных связей ПАО "ММК",

В рамках программы более 14 000 неработающих пенсионеров ММК, других промышленных предприятий и учреждений ежемесячно дополнительно к государственной пенсии получают материальную помощь. Кроме того, соцподдержка охватывает 3 000 пенсионеров бюджетной сферы Магнитогорска. Для представителей старшего поколения организован отдых в курортных зонах Урала, Башкирии и Северного Кавказа.

Важное место в благотворительной программе "Забота" занимает проведение мероприятий, посвященных Новому году, Международному женскому дню, Дню Победы и другим праздникам. К 9 мая участники и ветераны Великой Отечественной войны получили материальную помощь, около 900 тружеников тыла - продуктовые наборы.

Ежемесячно для пенсионеров проводятся литературно-музыкальные гостиные, творческие встречи. 216 человек бесплатно побывали на спектаклях драмтеатра "Женитьба Фигаро", "Сирена и Виктория". Еще 100 человек получили билеты на оперу "Кармен".

Социальную поддержку получают и более 450 человек, получивших инвалидность вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.