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На ямальском острове Вилькицкого собрали 5 тонн мусора07 августа в 11:51

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Возле метеостанции.

На острове Вилькицкого в Карском море завершился первый этап работ по ликвидации экологического ущерба, накопленного с советских времен. Проект реализуется при финансовой поддержке ООО "Газпром добыча Ямбург". Компания уже выделила "Российскому центру освоения Арктики" 1 миллион рублей по программе благотворительной деятельности.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург", на острове Вилькицкого высадились 13 человек, прибывших из различных городов России, а также Израиля и Болгарии. Волонтеры провели мониторинг экологической обстановки, а также начали очищать остров от мусора.

За две недели добровольцы привели в порядок 2 гектара территории в районе метеостанции. Было собрано 5 тонн мусора различного происхождения.

"Это лишь часть того, что предстоит сделать в будущем. Экологическое состояние острова оставляет желать лучшего, но совместные усилия и стремление сделать Арктику чище позволят нам добиться поставленных целей", - отметил директор некоммерческого партнерства "Российский центр освоения Арктики" Андрей Барышников.

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