К 2025 году.

Правительство России утвердило паспорт проекта "Формирование здорового образа жизни". Одна из его задач – к 2025 году довести долю приверженцев ЗОЖ до 60%, а любителей физкультуры - до 45%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе кабмина.

Документ направлен и на увеличение числа тех, кто внимательно следит за свои здоровьем.

Кроме того, предполагается снижение потребления табака, совершенствование законодательства в области рекламы алкоголя, сигарет и нерационального питания.

В частности, потребления алкоголя на душу населения должно сократиться с 10 литров в 2017-м до 8 литров в 2025 году.