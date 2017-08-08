×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мэрия Екатеринбурга взялась за музей и больницу07 августа в 12:50

  • Текст

Им подновят фасады и крыши.

В Екатеринбурге к ноябрю 2017 года обновят фасады и крыши дома-музея Метенкова (улица Карла Либкнехта, 36) и глазной лечебницы имени Миславского (улица Челюскинцев, 3). Соответствующий тендер горадминистрации размещен на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".

Судя по документам, подрядчикам предстоит за 3 месяца провернуть серьезный объем работ. Так, в здании глазной лечебницы имени Миславского (ныне дермато-венерологическое отделение ЦГБ№2) планируется установить новые оконные блоки, а также произвести ремонт исторических стен с восстановлением утраченных фрагментов кирпичной кладки и заменить кровельное покрытие. Предварительная стоимость работ составит чуть более 2 миллионов рублей.

Здание дома-музея Метенкова, построенное в первой половине XIX века, ожидает не менее масштабное обновление. Там будет заменена штукатурка, переложен кирпичный карниз, разобрана деревянная обшивка стен, которые позже обобьют новыми досками и обработают огнезащитным составом. Также планируется реставрация кованого ограждения балкона и частичная замена оконных блоков первого этажа. Примерная стоимость работ — 686 тысяч рублей.

Кроме того, в перечень требующих ремонта элементов, включена крыша, сообщила "Уралинформбюро" заведующая дома-музея Метенкова Кристина Горланова. По данным историко-культурной экспертизы, требуется заменить покрытие кровли и деревянные стропильные конструкции, установить новые слуховые окна. Также, по словам собеседницы агентства, музей уже поставлен в очередь на внутренний ремонт.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×