Государство возьмет под контроль погребения.

Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить качество и доступность услуг в ритуальной сфере. Для этого государство должно принимать более активное участие в организации захоронений, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на кабмин.

Поручения президента направлены на борьбу с незаконными похоронщиками. Их оборот в стране достигает 120–150 миллиардов рублей.

Согласно новой схеме, организация похорон должна быть бесплатной и проводиться государственными структурами. Получить услугу родственники усопшего смогут по принципу "одного окна".

Также необходимо провести инвентаризацию действующих и заброшенных кладбищ, сформировать единый подход к оказанию ритуальных услуг по всей стране и разработать федеральный закон о похоронном деле.

Сегодня в России не существует единых нормативов действий органов власти и стандартов оказания услуг в ритуальной сфере, передает "Уралинформбюро".