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Екатеринбуржец прогуляется по стропе между двумя небоскребами07 августа в 13:49

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Жилого комплекса "Чемпион Парк".

9 августа в 12-00 в Екатеринбурге состоится необычное мероприятие. В рамках специального проекта промышленный альпинист и экстремальный канатоходец Максим Кагин пройдет па стропе между двумя небоскребами жилого комплекса "Чемпион Парк". Мероприятие организовано по заказу компании "Атомстройкомплекс".

Проход будет выполнен на высоте 126 метров, на уровне крыши. Расстояние между двумя башнями составляет 35 метров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса".

Хождение по стропе – это современный экстремальный вид спорта слэклайн, а хождение по стропе на большой высоте, между двумя близко расположенными точками – отдельное его направление, именуемое хайлайном. Занимаются им только опытные спортсмены.

По словам Максима, экстремальная прогулка между небоскребами "Чемпион Парка" состоится при любой погоде.

"Эти высотки напоминают мне здания из фильма "Прогулка", между которыми Филипп Пети совершил свой переход по канату. По расположению относительно друг друга и высоте в 37 этажей – они, пожалуй, являются наиболее удобным и интересным местом в Екатеринбурге для подобного выступления. Хайлайн по сравнению с канатоходством – довольно молодой спорт, и я верю, что у него большое будущее. Подобных мероприятий в России практически не было, это будет самый высокий городской хайлайн в пределах страны", – говорит Максим.

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