Новых заражений на 14,4% больше.

За январь - июнь 2017 года в Тюменской области выявлено 1 019 новых случаев заражения ВИЧ. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СПИД-центра, это на 14,4% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Процент ВИЧ-инфицированных в регионе составил 1,1% населения при среднем по России – 0,59%. Максимальные показатели зарегистрированы в Уватском и Вагайском районах и Тобольске.

38,7% из вновь выявленных носителей вируса – женщины, 61,3% - мужчины. В 51,5% случаев заражение происходило половым путем, 46,9% - наркотическим, 1,4% - от матери к ребенку. В двух случаях источник инфицирования установить не удалось.

С начала года малыши появились у 181 ВИЧ-инфицированной матери. У восьми детей диагноз подтвердился.