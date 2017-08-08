И прогулки по территории курорта.

Курорт "Увильды" обязали отменить плату за доступ к воде и нахождение на своей территории. Представление об устранении нарушений закона внесено гендиректору многопрофильного центра медицины и реабилитации Александру Мицукову, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что руководство курорта взимало плату с желающих пройти к озеру по территории учреждения. Кроме того, с гостей собственников коттеджей, расположенных на используемой медцентром территории, ежемесячно бралась плата за пребывание.

Заплатившие незаконный сбор вправе в судебном порядке взыскать внесенные средства с курорта, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.