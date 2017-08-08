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К екатеринбургскому памятнику присоседят 24-этажку07 августа в 15:36

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Если разрешит градсовет.

Окрестности перекрестка улиц Малышева и 8 Марта в Екатеринбурге в ближайшие годы могут стать площадкой для очередной точечной застройки. Компания "Морион-Эрми" намерена возвести за Домом контор 24-этажный гостинично-административный комплекс. Его эскиз корреспондент "Уралинформбюро" обнаружил на сайте градсовета.

Проект разработало архитектурное бюро "Гордеев-Демидов". При этом компания, выступившая заказчиком строительства, специализируется на розничной торговле ювелирными изделиями.

Согласно проектной документации, площадь застройки составит всего 0,17 гектара. В высотке планируется разместить административные офисы, гостиничные номера и паркинг на 60 мест. Однако ее внешний облик пока не определен. Известно лишь, что она будет треугольной формы и расположится на месте административного здания по улице Малышева, 40в.


На схеме показано расположение будущей высотки в перспективе улиц 8 Марта и Малышева. Фото: екатеринбург.рф.

Следует сказать, что в непосредственной близости от потенциальной стройплощадки расположен Дом контор - памятник истории и архитектуры эпохи конструктивизма. В августе 2016 года областное Управление по охране и использованию ОКН утвердило его охранные зоны, в которых разрешено сносить капитальные объекты, не представляющие историко-культурной ценности, однако запрещается строительство наземных и надземных сооружений. Карты охранной зоны Дома контор на сайте Управления нет.

Обсуждение проекта состоится 10 августа на заседании градсовета Екатеринбурга, которое пройдет в Центре архитектуры и дизайна на Плотинке в рамках конкурса "Рука мастера".

Следует добавить, что изначально на этом заседании планировалось обсудить проект микрорайона "Новокольцовский". Однако глава градсовета Михаил Вяткин сообщил "Уралинформбюро", что разработчик "Новокольцовского" (компания "Синара-Девелопмент") попросил перенести дебаты на сентябрь.

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