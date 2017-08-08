Лицей №110 вычеркивать не стали.

Мэрия Екатеринбурга в полтора раза - с 8 до 13 - расширила список школ, подлежащих капремонту в 2017-2019 годах.

Постановлением от 4 августа в него включены школы №134 (микрорайон Комсомольский), №20 (микрорайон Химмаш), №52 (микрорайон Вторчермет) и №68 (Уралмаш). Кроме того, решено капитально отремонтировать гимназию №108 во Втузгородке, сообщает "Уралинформбюро".

Общая стоимость работ составит 365,4 миллиона рублей. Они пойдут на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт с элементами реконструкции наружных сетей, технологическое присоединение, приобретение оборудования и мебели. Финансирование будет вестись по принципу 50/50: 192,3 миллиона рублей заплатит муниципалитет, 173,1 миллиона выделит областная казна.

Самый дорогостоящий ремонт предстоит школе №129: на него из городского "кошелька" за три года планируется потратить 43,1 миллиона рублей, а из регионального - 49 миллионов рублей.

В новом "капремонтном" списке значится и лицей №110 на улице Бажова. В марте он также был включен в реестр школ, предназначенных к капремонту, однако в июле (уже после подведения итогов конкурса на выбор подрядчика) выяснилось, что зданию требуется реконструкция. Однако из августовского списка лицей по-прежнему не исключен: капремонт заявлен на 2017 год.

Правда, стоимость работ на этом объекте довольно скромная: всего 427 тысяч рублей - эта сумма уже выплачена подрядчику (бюро "АрХиТек") за обмерочные работы и обследование объекта.

Следует добавить, что 6 июля на сайте госзакупок была размещена информация о прекращении исполнения контракта. Судя по тексту постановления, на 2018 и 2019 годы никаких работ в лицее №110 не запланировано.

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