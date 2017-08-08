Утонувшего на шлюзах Колонгинского водохранилища.

5 августа 2017 года в Североуральске из Колонгинского водохранилища вытащили тело школьника, утонувшего 28 июля. На трупе не обнаружено признаков насильственной смерти, он направлен на экспертизу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР.

"Мы опросили свидетелей происшествия. Они видели, что мальчик нырял сам, никто его не толкал", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Тем не менее в соцсетях североуральцы заявляют, что будут мстить за смерть школьлника. Они предполагают, что его столкнул в воду психически больной юноша, который в тот момент находился рядом.

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