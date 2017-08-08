Они выходят на митинг.

Жителям поселка Мартюш в Каменском городском округе выставили гигантские счета за отопление. К привычным суммам добавилось еще порядка 10-15 тысяч рублей.

Как сообщил "Уралинформбюро" депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер, в ООО "СибНА" пояснили рост платежей перерасчетом за 2015 год. Якобы в тот период в расчетах были допущены ошибки.

8 августа возмущенные сельчане выйдут на митинг. Если после этого ситуация не изменится, они намерены обращаться в областную прокуратуру.

В ООО "СибНА" "Уралинформбюро" заявили, что не смогут сегодня прокомментировать информацию, поскольку руководства нет на месте.