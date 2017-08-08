×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Жителям свердловского поселка выставили 10-тысячные счета за отопление07 августа в 16:39

  • Текст

Они выходят на митинг.

Жителям поселка Мартюш в Каменском городском округе выставили гигантские счета за отопление. К привычным суммам добавилось еще порядка 10-15 тысяч рублей.

Как сообщил "Уралинформбюро" депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер, в ООО "СибНА" пояснили рост платежей перерасчетом за 2015 год. Якобы в тот период в расчетах были допущены ошибки.

8 августа возмущенные сельчане выйдут на митинг. Если после этого ситуация не изменится, они намерены обращаться в областную прокуратуру.

В ООО "СибНА" "Уралинформбюро" заявили, что не смогут сегодня прокомментировать информацию, поскольку руководства нет на месте.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Коммунальщики-обдиральщики»

Главные новости

Аналитика

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×