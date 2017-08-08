В 500 тысяч рублей.

В Кургане мировой судья признал руководство клининговой компании "Регион-Ресурс" виновным в даче взятки. Фирма оштрафована на 1 миллион рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В декабре 2013 года директор предприятия передал 500 тысяч рублей начальнику тыла регионального УМВД. В ответ полицейский должен был оказать покровительство при выполнении контракта по уборке помещений управления.

Начальника тыла в июне 2016 года суд отправил на 3,5 года в колонию строгого режима. Вместе с ним по обвинению в получении взяток на сумму более 8,5 миллиона рублей проходили еще два руководителя УМВД по Курганской области. По версии следствия, в 2012-2014 годах полицейские брали деньги с коммерческих структур, имевших договорные отношения с УМВД Зауралья и подведомственными ему организациями. Суд приговорил мздоимцев к 10 и 9 годам лишения свободы.

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