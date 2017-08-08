В Вагайском районе.

В Вагайском районе состоялись Дни памяти Ермака. Памятный холм, названный Ермаковским, стал местом завершения казачьего похода "Дорогами атамана Ермака", в котором приняли участие казаки Волжского, Оренбургского и Сибирского казачьих войсковых обществ. Общая протяженность маршрута их путешествия, стартовавшего в Самаре, составила около 1900 километров, передает корреспондент "Уралинформбюро".

После Крестного хода на холм Ермака митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершил чин освящения вновь построенной православной часовни на месте гибели атамана. На церемонии присутствовали депутат Тюменской облдумы Юрий Конев, глава Вагайского района Рамай Сунгатулин, представители правительства Тюменской области.

Часовня высотой 10 метров из кованого металла была изготовлена в кузнечных мастерских Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря. Проект был реализован при финансовой поддержке АО "Транснефть – Сибирь" и ЗАО "Спинокс".

Часовня стала подарком жителям Тюменской области в год 50-летнего юбилея АО "Транснефть – Сибирь". Кроме того, проект стал продолжением системной работы компании "Транснефть" по изучению истории Сибири. В рамках реализации благотворительной программы ПАО "Транснефть" профинансировало проведение в 2016 году Всероссийской научной конференции Российского института стратегических исследований (РИСИ) "Освоение Сибири", оказало поддержку Тюменскому госуниверситету в организации археологической экспедиции по местам похода дружины Ермака.

Следует отметить, что Ермаковский холм у деревни Старый Погост, на котором установлена часовня является памятным местом. В нескольких километрах отсюда 6 августа 1585 года казачий атаман Ермак принял последний бой. Еще в 1985 году в 400-летнюю годовщину гибели атамана экспедиция журнала "Турист" из Киева установила там памятный знак.

В 2017 году участие в проведении дней памяти Ермака приобрело всероссийский характер. Почтить память атамана съехались казаки Самары, Оренбурга, Екатеринбурга, Томска, Новосибирска, Омска, Алтайского края, Ямала и Югры. Также в мероприятиях приняли участие жители Вагайского района, Тюмени, Тобольска и других городов и поселков Тюменской области.

"Казаки всегда были и остаются защитниками земли Российской в самом широком смысле этого слова. Они показывают подрастающему поколению пример любви к родной земле", - подчеркнул депутат Тюменской облдумы Юрий Конев.