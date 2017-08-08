СКР проводит проверку.

Свердловские следователи проверят семью годовалой екатеринбурженки, которая поступила в больницу с истощением и отеками тела, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону.

Доследственную проверку организовал следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга. Ранее девочка поступила в одну из больниц уральской столицы.

По данным полиции, родители ребенка на учете не состояли, девочка воспитывается в семье вегетарианцев.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.