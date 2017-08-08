В России проэкзаменуют учителей Сегодня в 08:54
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И учебники.
Осенью 2017 года учителей в 15 регионах России ждут "экзамены" по русскому языку и математике. Об этом журналистам рассказала глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, передает "Уралинформбюро".
"В этом году 15 регионов дали свое согласие провести предметный тест осенью, это математика и русский язык, для того, чтобы понять, где есть какие-то пробелы", - отметила она.
Весной Рособрнадзор выяснил, что свыше 10% вчерашних выпускников педвузов имеют проблемы с этими предметами.
Масштабные проверки ждут и учебники, по которым занимаются школяры. К началу учебного года Министерство образования разработает систему профильной экспертизы отбора учебных комплектов, что неминуемо приведет к сокращению федерального перечня. В последнем сегодня значатся почти 1400 изданий.
По мнению О.Васильевой, по каждому предмету достаточно 2-3 линеек учебников: базовой и углубленной.
К 2019 году завершится работа над проектом "Российская электронная школа" (РЭШ), в который войдут не только учебные материалы. "Даже библиотеки, театральные спектакли, всевозможные модули, которые будут по каждому предмету дополнительно. РЭШ должна стать мощной подмогой нашим учителей. Когда они говорят про историю или литературу, у них будет возможность провести электронную экскурсию", - живописала министр.
РЭШ поможет юным россиянам получать достойное образование дистанционно - в проект включено более 10 000 уроков лучших учителей страны по основным общеобразовательным программам для 1-11 классов.
По поводу проведения пышных выпускных вечеров глава Минобрнауки дала одну единственную рекомендацию: "Просто нужно дружить с головой". Никаких "указивок", предостерегающих педколлективы и родителей от излишних трат, ведомство рассылать не будет.
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