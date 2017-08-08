И Porsche Panamera.

Самыми угоняемыми иномарками в России стали Lexus GX и Porsche Panamera. Рэнкинг наиболее популярных у угонщиков иномарок составили специалисты "АльфаСтрахование". Они проанализировали обращения клиентов, застрахованных в компании по каско за второе полугодие 2016 года и первое полугодие 2017 года.

Список основан на частоте угонов и представляет собой соотношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании "АльфаСтрахование" авто данной марки. Составленный рэнкинг отражает риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.

Так, у Lexus GX и Porsche Panamera частота угона составляет 1,68 и 1,61% соответственно. Вместе с ними в тройке часто угоняемых машин оказалась Audi A8 (1,53%). Не могут угонщики пройти мимо Land Rover Evoque (1,24%) и Toyota Camry (1,11%).

Также в ТОП-10 вошли Lexus LX (0,88%), Infiniti QX56 (QX80) (0,86%), Land Rover Range Rover Sport (0,73%), BMW 6-series (0,72%). Замыкает "десятку" Toyota Land Cruiser (0,69%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".

"Как бы ни был уверен в себе водитель и сколько бы лет он ни просидел за рулем, на ситуацию на дороге влияет множество факторов. Полис каско защищает автомобиль и во время движения, и на стоянке от негативных последствий погодных катаклизмов, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона, - говорит руководитель управления андеррайтинга компании "АльфаСтрахование" Илья Григорьев. – Автоугонщиков привлекают как дорогие автомобили, так и машины из среднеценового сегмента. Главное – востребованность самого авто и его деталей на черном рынке".

Следует отметить, что "АльфаСтрахование" первой из российских страховых компаний предложила своим клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение. Там же клиент может в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. АльфаСтрахование Mobile бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.

Частота угонов транспортных средств, застрахованных в "АльфаСтрахование" во втором полугодии 2016 года и первом полугодии 2017 года: