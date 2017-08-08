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Российские угонщики облюбовали Lexus GXСегодня в 09:52

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И Porsche Panamera.

Самыми угоняемыми иномарками в России стали Lexus GX и Porsche Panamera. Рэнкинг наиболее популярных у угонщиков иномарок составили специалисты "АльфаСтрахование". Они проанализировали обращения клиентов, застрахованных в компании по каско за второе полугодие 2016 года и первое полугодие 2017 года.

Список основан на частоте угонов и представляет собой соотношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании "АльфаСтрахование" авто данной марки. Составленный рэнкинг отражает риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.

Так, у Lexus GX и Porsche Panamera частота угона составляет 1,68 и 1,61% соответственно. Вместе с ними в тройке часто угоняемых машин оказалась Audi A8 (1,53%). Не могут угонщики пройти мимо Land Rover Evoque (1,24%) и Toyota Camry (1,11%).

Также в ТОП-10 вошли Lexus LX (0,88%), Infiniti QX56 (QX80) (0,86%), Land Rover Range Rover Sport (0,73%), BMW 6-series (0,72%). Замыкает "десятку" Toyota Land Cruiser (0,69%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".

"Как бы ни был уверен в себе водитель и сколько бы лет он ни просидел за рулем, на ситуацию на дороге влияет множество факторов. Полис каско защищает автомобиль и во время движения, и на стоянке от негативных последствий погодных катаклизмов, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона, - говорит руководитель управления андеррайтинга компании "АльфаСтрахование" Илья Григорьев. – Автоугонщиков привлекают как дорогие автомобили, так и машины из среднеценового сегмента. Главное – востребованность самого авто и его деталей на черном рынке".

Следует отметить, что "АльфаСтрахование" первой из российских страховых компаний предложила своим клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение. Там же клиент может в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. АльфаСтрахование Mobile бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.

Частота угонов транспортных средств, застрахованных в "АльфаСтрахование" во втором полугодии 2016 года и первом полугодии 2017 года:

Модель транспортного средства Частота угонов
1 LEXUS GX 1,68%
2 PORSCHE PANAMERA 1,61%
3 AUDI A8 1,53%
4 LAND ROVER EVOQUE 1,24%
5 TOYOTA CAMRY 1,11%
6 LEXUS LX 0,88%
7 INFINITI QX56 (QX80) 0,86%
8 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 0,73%
9 BMW 6-series 0,72%
10 TOYOTA LAND CRUISER 0,69%
11 INFINITI FX (QX70) 0,68%
12 JEEP GRAND CHEROKEE 0,68%
13 LAND ROVER RANGE ROVER 0,68%
14 MITSUBISHI PAJERO SPORT 0,68%
15 OPEL INSIGNIA 0,61%
16 HYUNDAI TUCSON 0,56%
17 LAND ROVER FREELANDER 0,56%
18 BMW 7-series 0,55%
19 MAZDA 3 0,54%
20 CADILLAC ESCALADE 0,53%
21 LAND ROVER DISCOVERY 0,51%
22 MAZDA CX-5 0,41%
23 SKODA SUPERB 0,40%
24 HYUNDAI SOLARIS 0,38%
25 PORSCHE MACAN 0,34%

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