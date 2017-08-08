Российские угонщики облюбовали Lexus GXСегодня в 09:52
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И Porsche Panamera.
Самыми угоняемыми иномарками в России стали Lexus GX и Porsche Panamera. Рэнкинг наиболее популярных у угонщиков иномарок составили специалисты "АльфаСтрахование". Они проанализировали обращения клиентов, застрахованных в компании по каско за второе полугодие 2016 года и первое полугодие 2017 года.
Список основан на частоте угонов и представляет собой соотношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании "АльфаСтрахование" авто данной марки. Составленный рэнкинг отражает риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.
Так, у Lexus GX и Porsche Panamera частота угона составляет 1,68 и 1,61% соответственно. Вместе с ними в тройке часто угоняемых машин оказалась Audi A8 (1,53%). Не могут угонщики пройти мимо Land Rover Evoque (1,24%) и Toyota Camry (1,11%).
Также в ТОП-10 вошли Lexus LX (0,88%), Infiniti QX56 (QX80) (0,86%), Land Rover Range Rover Sport (0,73%), BMW 6-series (0,72%). Замыкает "десятку" Toyota Land Cruiser (0,69%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".
"Как бы ни был уверен в себе водитель и сколько бы лет он ни просидел за рулем, на ситуацию на дороге влияет множество факторов. Полис каско защищает автомобиль и во время движения, и на стоянке от негативных последствий погодных катаклизмов, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона, - говорит руководитель управления андеррайтинга компании "АльфаСтрахование" Илья Григорьев. – Автоугонщиков привлекают как дорогие автомобили, так и машины из среднеценового сегмента. Главное – востребованность самого авто и его деталей на черном рынке".
Следует отметить, что "АльфаСтрахование" первой из российских страховых компаний предложила своим клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение. Там же клиент может в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. АльфаСтрахование Mobile бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.
Частота угонов транспортных средств, застрахованных в "АльфаСтрахование" во втором полугодии 2016 года и первом полугодии 2017 года:
|№
|Модель транспортного средства
|Частота угонов
|1
|LEXUS GX
|1,68%
|2
|PORSCHE PANAMERA
|1,61%
|3
|AUDI A8
|1,53%
|4
|LAND ROVER EVOQUE
|1,24%
|5
|TOYOTA CAMRY
|1,11%
|6
|LEXUS LX
|0,88%
|7
|INFINITI QX56 (QX80)
|0,86%
|8
|LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
|0,73%
|9
|BMW 6-series
|0,72%
|10
|TOYOTA LAND CRUISER
|0,69%
|11
|INFINITI FX (QX70)
|0,68%
|12
|JEEP GRAND CHEROKEE
|0,68%
|13
|LAND ROVER RANGE ROVER
|0,68%
|14
|MITSUBISHI PAJERO SPORT
|0,68%
|15
|OPEL INSIGNIA
|0,61%
|16
|HYUNDAI TUCSON
|0,56%
|17
|LAND ROVER FREELANDER
|0,56%
|18
|BMW 7-series
|0,55%
|19
|MAZDA 3
|0,54%
|20
|CADILLAC ESCALADE
|0,53%
|21
|LAND ROVER DISCOVERY
|0,51%
|22
|MAZDA CX-5
|0,41%
|23
|SKODA SUPERB
|0,40%
|24
|HYUNDAI SOLARIS
|0,38%
|25
|PORSCHE MACAN
|0,34%
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