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Пермяк утонул в подводной пещере в МексикеСегодня в 09:56

  • Текст

Куда перебрался на ПМЖ.

В Мексике, плавая по подводным пещерам, погиб россиян. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на почетного консула РФ в Канкуне Армину Вольперт.

"Его зовут Дмитрий, он постоянно проживал в Плайе-дель-Кармен", – сообщила дипломат. Сейчас почетное консульство устанавливает обстоятельства произошедшего.

Пермская журналистка Анна Водоватова в соцсетях уточнила, что молодой человек был родом из столицы Прикамья. Там же она дала номер банковской карты его матери – женщине требуются средства на транспортировку тела, передает "Уралинформбюро".

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