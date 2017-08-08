Из-за нового порядка оплаты.

С 4 июля 2017 года российские и зарубежные авиаперевозчики перестали получать метеосводки по отечественным аэродромам, пишут "Известия".

Компаниям предоставляла данные структура Росгидромета - "Авиаметтелеком". Однако она перестала отправлять информацию из-за приостановки оплаты за услуги.

Порядок возмещения затрат за предоставление сводок изменил Минтранс РФ. Ранее Росгидромет получал деньги и от авиаперевозчиков, и от Государственной корпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД). Сейчас эти расходы должна компенсировать только ГК ОрВД. Их включили в ставку сбора за аэронавигационное обслуживание. Ее предстоит установить ФАС России. Однако служба не может изменить ставку из-за того, что до сих пор не получила документы, подтверждающие затраты.

Авиаперевозчики не получают информацию о таких показателях, как давление, скорость и направление ветра, горизонтальная видимость, облачность, а также прогноз изменения погоды. На данный момент в международные системы обмена поступают данные только по 16 российским аэродромам.

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович потребовал от глав Минприроды, Минтранса и ФАС срочно урегулировать ситуацию. Но, как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", его распоряжение до сих пор не выполнено.

"Данные действия создают риски снижения качества предоставляемого аэронавигационного обслуживания и угрозу безопасности полетов в воздушном пространстве Российской Федерации", - пояснили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

В авиакомпании опасаются, что перечень аэропортов, по которым будут передаваться метеосводки, в дальнейшем будет только сокращаться.

Стоит отметить, что пока из-за отсутствия метеорологической информации не был отменен ни один рейс.