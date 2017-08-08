Юным свердловчанам стоит учиться на айтишниковСегодня в 10:55
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Врачей и экологов.
В ближайшие годы самыми востребованными сотрудниками будут специалисты IT-сферы, медики, инженеры и экологи. Подборку профессий будущего составил HeadHunter, передает "Уралинформбюро".
Лидером стала сфера "Информационные технологии". Развитие новых технологий, рынка электронных устройств, растущая потребность в знаниях в области компьютерной техники, бизнеса и аналитики приводит к появлению новых профессий в данной отрасли. Как следствие, растет спрос на специалистов.
На втором месте - медики: врачи, фармацевты, младший и средний персонал. С увеличением среднего возраста жизни человека, растет потребность в профессионалах в белых халатах и разработчиках различных биотехнологий.
Инновации в производственной сфере требуют большого количества специалистов инженерных профессий (третье место).
Ускоряющийся темп жизни и переход на онлайн-общение делают популярными профессии, связанные с работой в социальном пространстве и сферу психологии. Они оказались на четвертой строчке.
Замыкают пятерку экологи. Данные специалисты будут востребованы, так как необходимо решать проблему вредных выбросов, утилизации и переработки отходов, а также создавать экологически чистые продукты.
"Наверняка, этот список не окончательный, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Елана Таращук, - слишком быстро сейчас развиваются многие технологии, чтобы предположить все профессии. При этом, стоит помнить, что можно выбрать самую перспективную профессию, но, если она не нравится человеку, он никогда не будет в ней востребованным специалистом. И тут уже задача родителей, помочь выбрать профессию и не слишком настаивать на собственном выборе".
На сегодня самыми востребованными специалистами в Свердловской области являются представители сфер "Продажи" (43%), "Банки, инвестиции, лизинг" (21%), "Информационные технологии" (12%), "Начало карьеры" (12%) и "Производство" (6%).
Существенно выросла доля вакансий для специалистов сфер "Информационные технологии", "Производство" и "Медицина, фармацевтика". Реже стали искать сотрудников банковской сферы и бухгалтеров.
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