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Свердловчанам продают "ледяную" рыбуСегодня в 11:38

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Толстый слой глазури на каждой девятой.

За январь - июнь 2017 года свердловские санврачи проверили 62 объекта, реализующих и производящих рыбную продукцию. Была взята 121 проба, в том числе на содержание фосфатов и глазури, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Уровень фосфатов не был превышен ни в одной из 76 проб, а вот слишком толстый слой глазури оказался на 6 из 55 образцов отечественного производства (11,1%).

Из оборота изъято 12 партий рыбной продукции общим весом более 235 килограммов. Составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Наложено 18 штрафов, половина из них – на юридических лиц.

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