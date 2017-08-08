Ее ждут три четверти россиян.

Жилой фонд российских регионов больше нуждается в реновации, чем московский. В этом уверены 73% населения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на соцопрос ВЦИОМ.

Еще 51% считают, что настал подходящий момент для масштабного обновления жилья, передает "Уралинформбюро".

Проблемой №1 назвали снос ветхих и аварийных домов 42% респондентов, однако 47% опрошенных уверены что в их субъекте РФ есть более острые вопросы.

При этом 59% россиян отметили плохое состояние жилья в своем регионе. 34% участников опроса уверяют, что у них такой проблемы нет или она незначительна.

Программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа 2017 года. Жильцы "приговоренных" к сносу домов получат квартиры в том же районе или денежную компенсацию. Мнения респондентов ВЦИОМа относительно остроты проблемы ветхого жилья именно в столице разделились почти поровну: 35% считают ее надуманной, 33% уверены в ее масштабности, еще 32% опрошенных затруднились с ответом.

Стоит отметить, что в Свердловской области, по данным официальной статистики, на 2015 год ветхими были признаны лишь 2% зданий жилого фонда.