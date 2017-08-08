Срок годности истек 2 месяца назад.

В Магнитогорске детей в лагере "Талантика-город профессий" кормили просроченными продуктами. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки специалисты ведомства совместно с сотрудниками Роспотребнадзора обнаружили колбасу с истекшим 2,5 месяца назад сроком годности. Нарушение санитарных норм могло вызвать различные заболевания и пищевые отравления.

Прокуратура возбудила 2 административных дела в отношении ООО "Влан", которое обеспечивало питание детей. Компании грозит штраф размером до 300 тысяч рублей.