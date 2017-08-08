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Стипендии российских студентов вырастут почти на 6%Сегодня в 12:39

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С 1 сентября.

С 1 сентября 2017 года стипендии российских студентов проиндексируют на 5,9%, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

По ее словам, соглашения о предоставлении субсидий на выплату стипендий уже заключены со всеми образовательными учреждениями, передает "Уралинформбюро".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что правительство выделит необходимые средства для индексации денежных пособий студентам.

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