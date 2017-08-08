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Первостроителю Екатеринбурга вернули украденные плитыСегодня в 12:50

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И первозданный вид.

Реставраторы Екатеринбурга восстановили в первозданном виде памятник первому строителю уральской столицы в Историческом сквере. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Барельеф на Плотинке, изображающий первого строителя Екатеринбургской крепости — один из самых старых монументов города. Он был установлен в 1923 году на каменной стене, сохранившей старинную кладку первого завода Екатеринбурга. Однако при реконструкции сквера в 1990-х годах часть бронзовых плит барельефа была украдена. Вероятнее всего, это было дело рук охотников за цветными металлами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, на пропавших плитах содержалась хроника строительства Екатеринбургского железоделательного завода, а также перечислялись фамилии работных людей и солдат, строивших завод и плотину в 1723 году. По оставшимся чертежам и фотографиям недостающую часть барельефа удалось восстановить за счет средств добровольных спонсоров — членов Ассоциации строителей Урала.

Торжественное открытие обновленного барельефа состоится 9 августа в Историческом сквере. В церемонии открытия памятника примут участие глава областного минстроя Михаил Волков, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, почетные строители России, представители крупнейших строительных компаний. После церемонии впервые прозвучит "Гимн строителей Урала", написанный специально ко Дню строителя-2017.

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