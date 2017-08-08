К концу века.

К 2100 году смертность от экстремальных погодных условий может вырасти в 50 раз - с 3000 до 150 тысяч человек в год. Печальную статистку высчитала международная группа ученых, результаты ее исследования опубликованы в The Lancet Planetary Health, передает "Уралинформбюро".

Если человечество не примет меры по сдерживанию глобального потепления, к концу века от невыносимой погоды будут страдать 350 миллионов жителей Европы. 99% смертей от климатических катаклизмов вызовет жара.

Ученые сравнили климатические данные с 1981 по 2010 год с прогнозами роста и миграции населения, а также будущими погодными условиями, в том числе частотой аномальной жары, засух, лесных пожаров, наводнений и бурь.

Оказалось, что при нагреве атмосферы на 2 градуса смертность от высокой температуры вырастет на 5400%, от затоплений прибрежных территорий - на 3780%, от лесных пожаров - на 138%, а от ураганов - на 20%. Снижение частоты случаев гибели от холода не компенсирует общего увеличения числа смертей из-за стихийных бедствий.