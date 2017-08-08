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В Челябинске осужденная экс-главврач вернет украденный миллионСегодня в 13:13

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Глава станции переливания крови обирала сотрудников.

Областной суд Южного Урала обязал бывшего главного врача челябинской станции переливания крови вернуть похищенный миллион рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее Советский районный суд Челябинска признал медика виновной в присвоении средств с использованием своего служебного положения. Главврач забирала себе часть премий своих сотрудников. Прокурор также потребовал возместить причиненный ущерб. Суд первой инстанции признал эти требования законными, но ответчик попыталась обжаловать решение.

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