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В Екатеринбурге суд выселил отдел полиции №14Сегодня в 14:41

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Из разваливающегося здания.

7 августа 2017 года Свердловской областной суд запретил УМВД Екатеринбурга эксплуатировать здание отделения полиции №14 на Шефской,8. Апелляция управления на решение Орджоникидзевского райсуда оставлена без удовлетворения.

Еще в начале апреля по иску прокуратуры служители Фемиды "выселили" отдел полиции из здания 1950 года постройки. До этого общественники пожаловались Генпрокурору России Юрию Чайке, что эксплуатация данного строения создает угрозу жизни и здоровью правоохранителей, подозреваемых и обвиняемых, а также посетителей ОП №14. Кроме того, двухэтажка не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Полицейские съехали на Баумана,11, но УМВД по Екатеринбургу обжаловало вердикт, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

В суд второй инстанции ответчик не явился, но указал в апелляционной жалобе, что соответчиком должна выступать горадминистрация - владелец опасного здания. Чиновники мэрии в своей переписке со стражами порядка заявляли, что переезжать ОП №14 некуда, а ремонтировать здание по Шефской,8 не на что. Однако прокурор стоял на своем - эксплуатация или капремонт 67-летней двухэтажки невозможны, ее износ равен 80%.

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