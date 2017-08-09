Внутри России.

Антимонопольщики требуют от сотовых операторов снижения роуминговых тарифов внутри России. Они возбудили дела в отношении участников "большой четверки".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФАС России, заседание комиссии в отношении ПАО "Вымпелком" и ПАО "Мегафон" состоится 26 сентября 2017 года. По делу ПАО "МТС" решение вынесут 28 сентября, ООО "Т2 Мобайл" - 29 сентября.

Ранее ФАС предупреждала крупнейших сотовых операторов об устранении ничем не обусловленной разницы в ценах на связь при поездках по стране. На изменение тарифных планов отводилось две недели, а на информирование об этом абонентов - 10 дней. Однако на предупреждение никакой реакции не последовало.

Ранее по теме:

ФАС возбудила дело против "большой четверки"