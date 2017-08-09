Из подмосковного Жуковского.

С 8 сентября 2017 года "Уральские авиалинии" открывают новый рейс в Рим из подмосковного аэропорта Жуковский.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, сначала полеты будут выполняться только по пятницам. С 4 октября частота рейсов будет увеличена до двух раз в неделю - по средам и субботам.

Следует отметить, что с 5 августа "Уральские авиалинии" начали летать из Жуковского в Тбилиси. Также из подмосковного аэропорта выполняются рейсы в Астану, Бишкек, Душанбе, Худжанд, Ош, Тель-Авив.

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из 42 самолетов европейского концерна Airbus.