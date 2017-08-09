×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Уральские авиалинии" запускают новый рейс в Рим08 августа в 17:42

  • Текст

Из подмосковного Жуковского.

С 8 сентября 2017 года "Уральские авиалинии" открывают новый рейс в Рим из подмосковного аэропорта Жуковский.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, сначала полеты будут выполняться только по пятницам. С 4 октября частота рейсов будет увеличена до двух раз в неделю - по средам и субботам.

Следует отметить, что с 5 августа "Уральские авиалинии" начали летать из Жуковского в Тбилиси. Также из подмосковного аэропорта выполняются рейсы в Астану, Бишкек, Душанбе, Худжанд, Ош, Тель-Авив.

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из 42 самолетов европейского концерна Airbus.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×