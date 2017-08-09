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1 сентября в Екатеринбурге пойдут учиться 147 тысяч детей08 августа в 16:22

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В 163 школы.

В первый день осени за парты екатеринбургских школ сядут 147 000 детей. Это на 5000 больше, чем в прошлом году, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Сейчас 163 учебных заведения проходят соответствующие проверки. Завершатся приемки до 15 августа.

В этом году в столице Урала введут в эксплуатацию гимназию №39 в Чкаловском районе и школу №25 в Верх-Исетском. Также свои двери откроет для начальных классов здание школы №131 на улице Адмирала Ушакова,24 в Рудном. Ведутся работы по реконструкции школ №1 и №80.

К началу учебного года территории всех школ должны быть оборудованы пешеходными переходами, тротуарами, искусственными неровностями, дорожными знаками.

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