На основе нацпарка "Таганай".

В Челябинской области подготовили заявку в российский комитет ЮНЕСКО о создании на территории региона биосферного резервата. Предполагается, что в него войдут национальный парк "Таганай", озеро Тургояк, а также Ашинский природный заповедник.

Как сообщили "Уралринформбюро" в пресс-службе губернатора Челябинской области, новый статус позволит сохранить уникальные экосистемы Южного Урала, а также привлечь в регион туристов.

В течение недели чиновники учтут все замечания по заявке. После доработки ее направят в ЮНЕСКО.