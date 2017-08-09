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На Южном Урале составили заявку в ЮНЕСКО о создании заповедника08 августа в 16:40

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На основе нацпарка "Таганай".

В Челябинской области подготовили заявку в российский комитет ЮНЕСКО о создании на территории региона биосферного резервата. Предполагается, что в него войдут национальный парк "Таганай", озеро Тургояк, а также Ашинский природный заповедник.

Как сообщили "Уралринформбюро" в пресс-службе губернатора Челябинской области, новый статус позволит сохранить уникальные экосистемы Южного Урала, а также привлечь в регион туристов.

В течение недели чиновники учтут все замечания по заявке. После доработки ее направят в ЮНЕСКО.

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